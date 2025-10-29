BILLY BOOが、新曲「ラブソング」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。◆BILLY BOO 動画本MVは、「ラブソング」の歌詞や世界観をストレートに表現した作品だという。メンバーシーンとキャストシーンで構成され、キャストには伊藤絃、中山もゆか を迎え、綺麗な夜景が広がる屋上で撮影された。自分に自信が持てないながらも、深く想いを寄せる恋人に対し、勇気を振り絞って『幸せにしたい』という気持ちを伝