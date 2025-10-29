孫を名乗る男からの電話をきっかけに、米沢市の８０代の女性が現金７００万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますとの今月１２日、米沢市の８０代の女性の家の固定電話に電話がありました。 女性が電話に出ると、孫を名乗る男から「コーヒーショップで、腹が痛くなってトイレに行った後、席に戻ってきたら財布と携帯と大事な書類がなくなっていた」などと言われたということです。 さらに、