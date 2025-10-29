平手友梨奈が、10月より放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前』エンディングテーマ「失敗しないメンヘラの育て方」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVが公開された。◆平手友梨奈 動画「失敗しないメンヘラの育て方」は、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソングだという。束縛や嫉妬もポップに歌い上げ、恋愛の裏にある純粋な愛情と可愛らしさを描いた楽曲に仕上がっている。公開されたMVでは