【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を2026年4月11・12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催する。 ■YouTube生配信番組でサプライズ発表 10月29日20時から櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルで生配信された、13thシングル「Unhappy birthday構文」のリリースを記念したスペシャル番組にて、告知VTRでサプライズ発表された。 『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』は