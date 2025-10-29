ずっと真夜中でいいのに。が、過去フルアルバム3タイトルをアナログレコードで同時リリースすることを発表した。今回リリースするのは、1stフルアルバム『潜潜話』、2ndフルアルバム『ぐされ』、3rdフルアルバム『沈香学』の3作。生産上の都合につき全て数量限定生産となっており、過去アナログでリリースされている『ぐされ』は再販のためさらに少量での販売となる。そしてピクチャージャケットは、ずっと真夜中でいいのに。のミ