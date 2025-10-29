10月28日、高市早苗首相は、東京・元赤坂の迎賓館で来日していた米トランプ大統領と初めての対面での会談をおこない、日米同盟を強化する方針などを確認した。高市首相はトランプ大統領と午前中に約40分会談した後に、日米関税合意の履行とレアアースに関する2つの合意文書に署名。その後、50分弱のワーキングランチをともにし、北朝鮮による拉致被害者家族とトランプ大統領との3分間の面会に同席した。高市首相は秋の園遊会