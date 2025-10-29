UNFAIR RULEが、11月5日にリリースする配信EP『ひびのかけら』より収録曲の「口癖」のMVを公開した。◆UNFAIR RULE 動画「口癖」は、伝えきれない本音と募る想いが交差するUNFAIR RULEらしい壮麗なロックバラードになっているという。10月8日に行われたスタジオライブ生配信でも初披露されており、公開されたMVもスタジオライブ同日に撮影したとのこと。MVの監督は、スタジオライブのディレクターも務めた木本健太（A-10 inc.）だ