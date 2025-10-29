10·î6Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢±é²Î²Î¼ê¡¦»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬¡ã¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2025¡Ø¿·¾Ï¡Ù¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£»ÔÀî¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢Ç³¤¨¿Ô¤­¾É¸õ·²¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¿ôÇ¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÌý¤¬¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦2024Ç¯¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é´â¤¬È¯³Ð¤·³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£6»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¼ê½Ñ¤È¹³¤¬