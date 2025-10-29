◇SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神2−3ソフトバンク（2025年10月29日甲子園）「SMBC日本シリーズ2025」第4戦の阪神―ソフトバンク戦が29日に行われ、阪神は2−3で敗れて3連敗となり、ソフトバンクに王手をかけられた。ソフトバンク先発・大津の前に、打線は好機を生かせず。2回は2死一、二塁。3回は2死一、三塁。4回も1死一塁と、走者を出してもホームが遠かった。一方で阪神先発の高橋は2回に山川に先制弾を献上。5