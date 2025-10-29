自民党や立憲民主党など与野党６党は２９日、ガソリン税の暫定税率廃止に向けた実務者協議を国会内で開き、年内の廃止を視野に協議を進める方針で一致した。３１日に開く次回協議での合意を目指す。自民は廃止時期を年明け以降としてきたが、年内廃止を強く求める野党側に譲歩した。自民の小野寺五典税制調査会長は協議後、記者団に「（６党の）意見を精査し、集約する方向で努力していく」と述べた。立民の重徳和彦税調会長は