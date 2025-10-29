【漫画】本編を読む『こたつから出てきた汗だくの女 親戚の娘に夫を寝取られました』（つかさき有：著、サレ妻ユズキ：原作/KADOKAWA）は、何の前触れもなく夫の裏切りに直面した妻の心情と葛藤を描いたコミック。タイトルの通り、ショッキングな状況に置かれた主人公である妻の怒りや悲しみが詳細に描かれている。主人公・ユズキは、職場で出会った夫とふたりで平穏な日々を送っていた。しかしある日、体調不良で早退して帰宅す