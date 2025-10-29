イスラエルが、イスラム組織ハマスの停戦合意違反を理由にパレスチナ自治区ガザ地区で一連の空爆を行い、少なくとも104人が死亡しました。10日の停戦発効後、最大の死者数となっています。ガザ地区の保健当局によりますと、28日夜から29日にかけてのイスラエルの空爆で少なくとも104人が死亡し、うち46人が子どもだということです。イスラエル軍は、ガザ地区南部ラファでの攻撃で兵士1人が死亡したことについて、停戦合意違反だと