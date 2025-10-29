国内市場に投入する「パトロール」をＰＲするエスピノーサ社長＝２９日、東京ビッグサイト日産自動車のイバン・エスピノーサ社長は２９日、２０２７年度末に車両生産を打ち切る追浜工場（横須賀市）について、「完成車メーカー（ＯＥＭ）への売却以外も選択肢にある」と述べた。７月の会見でも生産以外の転用も含めた売却が前提とし、合弁や委託生産を否定していた。この日、東京都内で報道向けに先行公開された「ジャパンモビ