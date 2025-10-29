◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）ソフトバンクが敵地・甲子園で阪神に競り勝ち、第２戦から３連勝。３勝１敗とし、５年ぶりの日本一に王手をかけた。日本シリーズ初先発のソフトバンク・大津亮介投手は５回３安打無失点と好投。初回は３者凡退の立ち上がり。味方が１点を先制した２回は安打と四球で２死一、二塁とするも、小幡を投ゴロに打ち取り無失点で切り抜ける。その後は