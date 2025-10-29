女優・吉岡里帆の客室乗務員（ＣＡ）姿に注目が集まっている。２９日にインスタグラムで「ヤンくん、シュー監督と」とコメントし、共演者や監督とのショットをアップ。「初めての海外作品での撮影一生忘れられない素晴らしい時間を頂きました。言葉の壁を跳ね除けて作品で繋がる感覚をしっかりと肌で感じました。この映画が日本で上映される事を願って。『ＤｏｕｂｌｅＨａｐｐｉｎｅｓｓ雙囍』は東京国際映画祭期