◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神が痛恨の３連敗を喫し、ソフトバンクに王手をかけられた。第３戦まで〇●●は３８年ぶりの日本一に輝いた２３年と同じ星取りだったが、２年前は４戦目に勝利。これでホークスとの頂上決戦に敗れた１４年（〇●●●●）と４戦目までが全く同じ星取りとなった。日本シリーズ（Ｓ）初登板の高橋が２回、山川にバックスクリーンへのソロアーチ