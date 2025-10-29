女優の瀬戸朝香（４８）が、滞在先の英国・ロンドンでのショットを多数公開した。留学中の２人の子どもに会いにロンドンを訪れていた瀬戸は、２９日に自身のインスタグラムを更新。「ＬＯＮＤＯＮ」と題し、グレーのトレーナー×黒のアウター×水色のスカート×白いスニーカーを合わせたラフなコーデで、ロンドンの街並みの中でポーズを決めるショットを多数公開した。この投稿にファンからは「カッコいい」「朝香さんの自然