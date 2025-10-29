◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神・石井大智投手が１点差に迫った直後の９回のマウンドに上がった。海野を空振り三振に抑えると、続く川瀬も１―１から５球粘られたが、真っすぐで空振り三振。柳田には中前安打を許したが、周東を中飛に抑えた。石井はこれで２３年からポストシーズンは１４試合連続無失点。今季のレギュラーシーズンでも４月４日の巨人戦（東京ドーム）で１点