突然ですが、「AirTag（エアタグ）」をはじめとする紛失防止タグって、みなさんどうしています？昨今はにカバンに入れて持ち歩いたり、大切なものに付けたり、もう普通に使っていますよね。かく言うワタクシも、大切なものに入れて持ち歩いています。しかし、購入するまでは、欲しいけれど種類が多すぎたり、価格もピンキリだし、セキュリティとかもどうなっているのかとか。もうナニがナニやらのちょっとしたアタマの中が混乱状態