2005年にデビューした、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」。誕生20周年を記念して、『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』が東京・宮城・愛知・大阪で順次開催されます。名古屋では、11月8日（土）からスタートしますよ。 Whtat’s KUROMI？ 2025年のサンリオキャラクター大賞で4位となった人気キャラクター。自称「マイメロディのライバル」で、黒いずきんとピンクのどくろがチャー