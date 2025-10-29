アジアを代表するコンテンツ見本市・TIFFCOM2025が29日に開幕し、日本テレビが掲げる海外戦略の最新の取り組みが紹介されました。日本テレビ 取締役専務執行役員 澤桂一「今回の日本テレビの中期経営計画のスローガン、日テレ開国ということでございます」「とにかくいろんなことをやってみて、いろんなことにチャレンジをしてみて、その中から当たり筋を見つけて参りたいと思っております。」日本テレビはことし6月、グローバル市