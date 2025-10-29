10月28日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』にて、若槻千夏が仕事に対する考え方を明かした。【関連】若槻千夏、夫に頼りきり！？意外なプライベートでの一面が明らかに「1個もやったことがない」番組の“公園のベンチに女の子がいます。食べているおやつは？”という心理テストで、若槻は“赤いリボンをつけてポニーテールをしている女の子が、ピンクのペロペロキャンディを食べているところを想像した”と