櫻坂46が、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を2026年の4月11日と12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催する。 （関連：櫻坂46「Unhappy birthday構文」フォーメーション分析安定と挑戦の布陣、初センター村井優に託されるもの） 本情報は、本日10月29日の20時から櫻坂46の公式YouTubeチャンネルにて生配信された、13thシングル『Unhappy birthday構文』のリリースを記念したスペシャル番組にお