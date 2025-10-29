All About ニュース編集部は9月29日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「アスリート／スポーツ選手」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「応援したいと思うアスリート／スポーツ選手」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】2位：八村塁（バスケ）／24票2位は、プロバスケットボールの八村塁選手です。現在27歳の八村選手は、NBAの名門・ロサンゼルス・レイカーズに所属。