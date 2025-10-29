ニコンイメージングジャパンは10月29日、ニコンの歴代カメラがミニチュアになったカプセルトイ製品「ガシャポン Nikon めじるしアクセサリー」を発表した。傘や持ち物などに付けて目印として使える。価格は1回300円。まずニコンプラザ東京・大阪で数量限定で販売し、10月第5週より全国のガシャポン自販機で順次販売する。ニコンの歴代カメラを全高約2.3cmにミニチュア化した小型アクセサリー。付属のカニカンと呼ばれる金具とシリ