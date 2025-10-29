女優の天海祐希が主演を務める、テレビ朝日系ドラマ『緊急取調室』第5シーズン(毎週木曜21:00〜21:54)の第3話が、30日に放送される。『緊急取調室』第5シーズン可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班(通称：キントリ)」が、被疑者を相手に心理戦を繰り広げる同作。第5シーズンでは、叩き上げの取調官・真壁有希子(天海)をはじめ、管理官・梶山勝利(田中哲司)、玉垣松夫(塚地武雅)、菱本進(