沖縄県は２９日、同県糸満市の「レストラン優美堂」で、腸管出血性大腸菌「Ｏ（オー）１５７」による集団食中毒が発生したと発表した。発表によると、東京都や川崎、山形、長野各市から修学旅行で訪れていた高校生ら計約８６０人が１４〜１８日に同店が提供した料理を口にし、このうち１７０人が腹痛や下痢、血便などの症状を訴えた。便を検査したところ、６８人からＯ１５７などが検出され、３０人が入院したという。