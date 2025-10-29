新日本プロレス２９日新潟・新発田大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で、ＫＵＳＨＩＤＡ（４２）、吉岡勇紀（３１＝ドラゴンゲート）組が金丸義信（４９）、ディック東郷（５６）組から３勝目をあげた。来年１月４日東京ドーム大会での引退を控えている棚橋弘至と縁の深い２人が、逸材殺法で極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー」の職人コンビを粉砕した。ＫＵＳＨＩＤＡが東郷のペティグリ