バレーボール男子の世界クラブ選手権（１２月、ブラジル）で、日本が誇るスパイカー同士の直接対決が実現しそうだ。同大会は５大陸の各王者、開催国王者、主催者推薦による計８チームが出場。予選は４チームが２組に分かれて総当たり戦を実施し、上位２チームが決勝トーナメントに進む。日本からは西田有志を擁する大阪Ｂ、イタリアからは欧州チャンピオンズリーグ王者で、石川祐希が所属するペルージャが参戦する。２９日ま