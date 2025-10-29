「タイに来たらいいと思う」を決めゼリフに、現地の魅力や“タイあるある”を発信して人気の3人組男子が、初めてのタイ旅で“来たらいいと思う”推しスポットを、定番から偏愛（？）まで幅広く教えてくれました。NipponBoyzがナビ！ はじめましてなタイ刺激旅ヒデキ初めてのタイ旅行こそ、少し遠出してきれいな海を見てほしい、っていうのが僕の意見。リョウタ賛成！ タイのビーチというと賑やかなパタヤが有名だけど、僕はそ