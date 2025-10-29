元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が２９日、東京・後楽園ホールで所属ジム主催興行のリングに登場し、バンタム級に転級して日本人男子初の５階級制覇を目指すことを表明。「ボクシング人生の最後の大きな挑戦になると思う。挑戦するからには５階級制覇した姿をお見せしたい」と話した。１２月３１日の所属ジム主催興行で再起し、バンタム級転向初戦（対戦相手など詳細は未定）に臨む。すでにバンタム級でＷＢＡ９