BE:FIRST / I Want You Back -Dance Performance-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの初のベストアルバム「BE:ST」が10月29日にリリース。リード曲「I Want You Back」のDance Performance映像が公開された。【動画】公開されたBE:FIRST / I Want You Back -Dance Performance-映像BE:FIRSTの初となるベストアルバム「BE:ST」は、プレデビュー曲「Shining One」や第64回日本レコード大賞優秀作