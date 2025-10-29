２８日、重慶市九竜坡区華岩鎮石竜社区で行われた「長寿の宴」。（ドローンから、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶10月29日】長寿や健康を願う伝統的な節句「重陽節」（旧暦9月9日、今年は10月29日）に合わせ、中国各地で敬老行事が行われている。重慶市九竜坡区華岩鎮の石竜社区（コミュニティー）では60歳以上の高齢者800人余りが一堂に会し、「長寿の宴」と題した食事会で長寿を祝った。２８日、重慶市九竜坡区華岩鎮石