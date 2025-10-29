お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が28日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火曜後10・15）に出演。4歳から通っているという人気イタリアンチェーンについて語った。この日は、今回は恒例企画「人気商品カウントダウン10回できたら100万円」が放送され、出演者は人気イタリアンチェーン「カプリチョーザ」のメニューで挑戦した。松井はカプリチョーザついて「4歳から行ってます」とし