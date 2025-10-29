冬の特別なひとときに輝きたいあなたへ。ビューティブランド SNIDEL BEAUTY が2025 Holiday Collection を発表し、俳優 カン・へウォン をモデルに迎えて登場。エンブレム入りの限定パッケージや、ドレスアップにも日常使いにも映えるメイクアップコフレが2種、そしてルージュセットも限定で発売。冬の夜を“特別”に彩るアイテムが勢ぞろいです♪ 限定2種のコフレで冬のメイクを格上げ SNIDEL BEAUTYのメイ