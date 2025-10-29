国内最大の自動車展示会「ジャパンモビリティショー」が３０日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕する。海外勢も含めて過去最多の５００超の企業・団体が参加予定で、２９日には電気自動車（ＥＶ）などの次世代車が報道関係者向けに披露された。（浮田梨奈、鞍馬進之介）「独自の手法で、全く新しい価値を創出する」。ホンダの三部敏宏社長は２９日の発表会で、力を込めた。小型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）タイプの