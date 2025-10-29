ママたちは、旦那さんのきょうだいとどのように関わっていますか？友だちのように？それともあくまでも親戚として？ママたちそれぞれの関係性があるでしょう。今回の投稿者さんの旦那さんには、女性のきょうだいがいるといいます。でも旦那さんは縁を切りたいようで……。『旦那には女きょうだいがいますが、昔から大嫌いのよう。ですが私は嫌いではなく、良くしてもらっているし、子ども同士も年が近いから会って楽しく過ご