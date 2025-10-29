大道芸ワールドカップの開催を前に静岡市の職員などが10月29日、清掃活動を行いました。 【写真を見る】「最高な舞台つくるため街中をきれいにしてお迎えしたい」大道芸ワールドカップ開催前に清掃活動＝静岡市 29日朝に行われた清掃活動には、ボランティアで集まった静岡市の職員と静岡建設業協会のメンバー合わせて約850人が参加しました。 この活動は、大道芸ワールドカップの開催前に毎年行われて