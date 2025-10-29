◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンク野村勇が再び好守を見せた。6回1死二塁。大山悠輔が放った打球は三遊間への痛烈なライナー。抜ければ失点かという当たりに遊撃の野村は横っ飛びで捕球した。これには大山も天を仰いで悔しがった。2回にはファウルゾーン深くのフライを後ろ向きで捕球する好プレーも見せていた。