◆SMBC日本シリーズ2025第4戦阪神―ソフトバンク（29日、甲子園）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、攻めの采配で試合を優位に進めた。先発の大津亮介が5回3安打無失点と好投。まだ59球と余力を残していたが、2点リードの6回2死二塁で大津に代わり、代打の切り札・近藤健介を起用した。近藤は右前適時打でリードを3点に広げた。阪神が3番森下翔太からの好打順を迎える6回には藤井皓哉を投入。レギュラーシーズンでは7回