クマの目撃情報が相次ぐ静岡県富士宮市で、10月27日、1頭のツキノワグマがわなで捕獲されました。 【動画】1頭のツキノワグマを箱罠で捕獲 クマの目撃情報相次ぎ警戒強める=静岡・富士宮市 富士宮市によりますと、27日、山林と民家の間に市が設置した箱罠で1頭のツキノワグマが捕獲されました。 ツキノワグマは、体重推定150キロ、体長が実測で140センチある大人のオスで、すでに駆除したということです。 市内でのクマ目撃情