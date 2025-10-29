静岡県袋井市と静岡県松崎町が市役所の窓口業務の対応時間を短縮する方向で検討していることが分かりました。 【写真を見る】「短縮に伴う課題を整理していきたい」静岡県袋井市と静岡県松崎町で開庁時間の短縮検討 袋井市は10月28日、市議会の総務委員会で市役所の窓口業務に関する対応時間の短縮にむけた検討を始めると説明しました。 袋井市は厳しい財政状況が続いていて、 ・窓口対応にかかる人件費の削減 ・働き方の効率