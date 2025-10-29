静岡市の日本平動物園では新たに来園したツチブタが、10月29日から一般公開されています。 【写真を見る】「活発な様子も見てもらえたら」日本平動物園に“生きた化石”ツチブタ=静岡市 静岡市の日本平動物園では9月、新たに来園したツチブタ「ジュー」の一般公開が10月29日からはじまりました。 ツチブタは、管歯目に分類される唯一の動物で、2000万年前から見た目がほとんど変わっていないとされ、「生きた化石」とも呼