「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手が八回、４試合連続打点となる反撃のタイムリーを放った。０−３の八回１死一、二塁で、３ボールからの４球目をはじき返した打球が二遊間を破る中前適時打となった。なおも１死一、三塁で、大山の二ゴロの間に２点目を奪い１点差に迫った。