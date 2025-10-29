社会人野球の日本選手権第2日は29日、京セラドーム大阪で1回戦3試合が行われ、ホンダ熊本（熊本）、前回大会4強のJFE西日本（広島）、日本生命（大阪）が2回戦に進んだ。ホンダ熊本は島袋が7回2失点と好投し、日本製鉄東海REX（愛知）を7―2で下した。JFE西日本は北海道ガス（北海道）に3―2で競り勝った。日本生命は竹中が2本塁打を含む3安打4打点をマークし、SUBARU（群馬）を5―4で退けた。