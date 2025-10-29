元宝塚トップスターで女優の和央ようかが２９日までにＳＮＳを更新。世界的作曲家で米国人の夫、フランク・ワイルドホーン氏と「心の故郷」宝塚歌劇団に里帰りしたことを報告した。２８日、自身のインスタグラムで「Ｇｏｏｄｔｏｂｅｈｏｍｅ心の故郷に帰って来たよ全く寝てないが顔見知りのスタッフさんはじめ皆様にお会いできて、心は温かくなりました。」と夫とのラブラブな２ショットを添えて投稿した。