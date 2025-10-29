全国でクマによる被害が相次ぎ、秋田県は対策のため自衛隊派遣を要請しました。新潟県内でもクマの出没件数が過去最多となる中、花角知事は“最大級の警戒”を呼びかけるとともに、自治体の対応状況について情報収集にあたる考えを示しました。 【花角知事】「危機感というか、憂慮する事態ということだと思う。最大級の警戒をお願いしたい」10月29日の会見で花角知事が呼びかけたのは、被害が相次いでいるクマへの警戒です。県内