【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして活躍する蒼井翔太が、デジタルシングル「テンションがマンション⤴」を本日10月29日(水)に配信リリースした。タイトルの“テンションがマンション”はファンにはお馴染みの蒼井翔太のオリジナルフレーズで、テンションが最高潮になることを表現している。オフィシャルファンクラブ「A☆happy lab.」の発足10周年を記念して制作された本楽曲にぴったりのタイ