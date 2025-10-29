ドッグランを建設する名目で鹿児島市内の50代女性から23万1000円をだまし取ったとして、鹿児島市内の会社役員の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市の会社役員の男（58）です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は2021年9月上旬と2022年2月上旬、「ドッグランの設計に必要な経費を立て替えたので支払ってほしい。地権者と土地の賃貸契約を結ぶ」などとうそをつき、鹿児島市内の50代女性からあわせて23万