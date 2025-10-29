■これまでのあらすじ母に結婚を報告するため帰省した凛は、海外赴任の話を切り出した途端、強く反対されてしまう。かつて祖母の病で留学を諦めた凛にとって、それは“自分の人生を取り戻す”ための決意でもあった。一方、離婚の経験をもつ母は娘の結婚に不安を抱き、相手を確かめようとする。警戒を崩さない母に、彼は経歴や資産をデータで提示する。彼の家族は結婚をどう思っているのか尋ねると、一緒に食事をするほどの仲で、結